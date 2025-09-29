29/09/2025
Jornalista acreana é a única brasileira selecionada para programa de parceiros da COP 30

A COP 30 será a primeira conferência do clima da ONU sediada na Amazônia e deve atrair a atenção internacional para os desafios ambientais da região

A jornalista acreana Adrielle Farias foi a única brasileira escolhida para integrar o programa de parceiros da COP 30, conferência climática que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. A informação foi divulgada por ela em suas redes sociais.

Adrielle Farias é acreana e se formou pela Universidade Federal do Acre/Foto: Redes sociais

No grupo, formado por 12 profissionais de diferentes países, Adrielle participará de treinamentos voltados para a cobertura jornalística de pautas ambientais e climáticas, ao lado de repórteres de várias partes do mundo.

Além da preparação, a acreana também vai atuar na cobertura in loco do evento, que deve reunir chefes de Estado, representantes de organizações internacionais, cientistas e sociedade civil para discutir soluções globais frente às mudanças climáticas.

A COP 30 será a primeira conferência do clima da ONU sediada na Amazônia e deve atrair a atenção internacional para os desafios ambientais da região.

