Jornalista Ayres Rocha recebe rima improvisada de jovens e publica momento especial

O ex-apresentador de telejornal acreano, Ayres Rocha, compartilhou em suas redes sociais, neste sábado (13), um vídeo ao lado de três jovens que fizeram uma rima em homenagem ao jornalista.

Na legenda, Ayres manifestou nostalgia em ter conhecido o trio no Centro a capital acreana, “Saudade dessa galera que conheci no terminal de ônibus”, escreveu.

Ayres Rocha atualmente conta com quase 65 mil seguidores em sua página pessoal no Instagram e além de jornalista, diverte os internautas que o acompanham com vídeos divertidos de seu dia a dia.

Veja o vídeo: