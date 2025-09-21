Jota.Pê sobre PEC da Blindagem: “Mais absurda da história recente”

“A PEC da Blindagem é uma das coisas mais absurdas da história recente desse país”, afirmou o cantor Jota.Pê, durante o ato na Avenida Paulista, em São Paulo, contra a anistia a envolvidos em atos antidemocráticos e a PEC da Blindagem, aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, na última terça-feira (16/9). Ele é um dos artistas que marcaram presença durante a manifestação.

“Fazia tempo que eu não via um motivo para reunir todas as pessoas independente de visão política contra um absurdo como esse. E acho muito importante que nós artistas estejamos aqui também dando nossa voz. Claro, que a gente sabe do motivo real para estar aqui. Protestar. Mais do que estar aqui por cantar. O importante é a gente estar junto, uma nação , contra um absurdo que é esse da PEC”, afirmou ao Metrópoles.

Após início, às 14h, ato ficou mais cheio e ocupou todas as faixas da Avenida Paulista

Ato na Paulista contra anistia e PEC da Blindagem tem artistas e políticos de esquerda

Sindicatos e movimentos sociais vão a manifestação da esquerda contra a PEC da Blindagem e anistia

Com balões de sindicatos e homem aranha balançando bandeira de partido comunista, esquerda vai às ruas contra PEC da Blindagem e anistia

Manifestação contra PEC da Blindagem e anistia começou às 14h

Cantor Jota.Pê marcou presença em ato contra Pec da Blindagem

Os protestos em São Paulo têm a presença de deputados federais, como Guilherme Boulos (PSol) e Tabata Amaral (PSB), e outros políticos. Artistas como Marina Lima, Jota.Pê, Otto, Leoni e João Suplicy também devem comparecer.

Manifestações em todo o país foram convocadas por políticos, movimentos sociais, artistas e influenciadores e devem servir como termômetro do poder de mobilização da esquerda, que tem levado bem menos gente a seus atos do que a direita no passado recente do país.

Os atos ocorrem após o avanço da Blindagem e da anistia (ainda que em uma versão light) na Câmara. A urgência do texto da Anistia foi aprovada na última quarta-feira (17/9), por 311 a 163 votos. Em seguida, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) foi designado relator pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Tramitação da Anistia

Apesar de o relator Paulinho da Força querer votar o PL da Anistia (ou PL da Dosimetria) já nesta semana, a oposição ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) resiste a um texto que não seja amplo.

Além disso, mesmo que o texto seja aprovado no plenário da Câmara atendendo às demandas dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ainda precisará passar pelo Senado Federal antes de seguir para sanção presidencial. E a maioria dos senadores, assim como o presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre, resiste a uma anistia ampla.

Outra dificuldade para uma anistia irrestrita é a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal (STF) barre a proposta por inconstitucionalidade. No entanto, ainda não há sinalização clara nesse sentido.

Veja quem são os artistas que confirmaram participação: