Jovem acreano inspira seguidores ao revelar famosos que o seguem; confira

Rikelmi Souza conta quais famosos o seguem e encanta seguidores

O jovem Rikelmi Souza, de 17 anos, natural do Amazonas e residente em Sena Madureira, no interior do Acre, chamou atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo revelando o nome de alguns famosos que seguem seu perfil. Entre os nomes citados estão o ator Miguel Falabella, o grupo Bonde das Maravilhas, os Ribeirinhos e até a jogadora Marta.

O vídeo rapidamente gerou comentários de seguidores, muitos destacando a felicidade do jovem e reforçando que todos os seguidores são importantes.

Alguns internautas também ressaltaram que ser notado por personalidades conhecidas é um reconhecimento especial, mas que ninguém é mais importante que ninguém.

Rikelmi Souza, de 17 anos, compartilhou vídeo contando quais famosos o seguem nas redes sociais/Foto: Reprodução

Rikelmi costuma compartilhar seus vídeos com entusiasmo e agradecimento aos que o acompanham, demonstrando carisma e engajamento mesmo em conteúdos curtos.

Veja o vídeo:

