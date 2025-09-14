Jovem acreano usa produção de conteúdo adulto para realizar sonho na carreira musical

Do Acre para Vila Velha no Espírito Santo, surge a história de Gabriel Mota Bussons, conhecido artisticamente como Bel Gabs, um jovem de 25 anos que transformou uma necessidade em um caminho para a liberdade criativa e financeira. Em meio ao estigma e aos desafios de um mercado ainda envolto em tabus, Gabriel se destaca por sua autenticidade e determinação em viver de suas paixões, sejam elas na produção de conteúdo ou na música.

A jornada de Bel Gabs começou com uma decisão fundamental: a necessidade de uma renda extra em uma nova cidade. “O pivô foi estar morando sozinho em uma cidade grande e precisar de uma renda extra com retorno rápido”, ele conta. O que para muitos seria um passo arriscado, para ele foi uma escolha natural, guiada pela sua própria relação com a nudez. “Nunca tive problemas com nudes, sempre me senti melhor nu”, revela.

Apesar da preocupação inicial com a reação de amigos e seguidores, Gabriel foi surpreendido com o apoio de seu público. “Fui bem recebido e muitos já estavam me incentivando a começar”, diz. Essa aprovação o impulsionou a usar seu Instagram pessoal, Twitter e até o TikTok como plataformas de divulgação, misturando a produção de conteúdo sensual com sua rotina de trabalho em regime CLT.

Segundo ele, o processo de criação é, em sua maioria, solitário, pois produz a maior parte de seu material sozinho. Essa abordagem o permite manter um nível de autenticidade que atrai seu público.

Um dos pontos mais importantes na história de Gabriel é o apoio incondicional de sua família. Ele fez questão de comunicar a seus pais sobre sua decisão. A resposta, para sua surpresa, foi de total apoio. Seu pai, em um comentário que demonstra uma mentalidade aberta e encorajadora, disse: “Tem que aproveitar que você é bom e novo”. Esse suporte se tornou a sua principal fortaleza contra o preconceito social. No entanto, o preconceito ainda é um obstáculo real. Ele admite que, apesar do apoio familiar, o estigma da sociedade pode ser doloroso. “A pior parte é o tabu e preconceito da sociedade que às vezes me atinge”, desabafa. A dificuldade em criar novos relacionamentos em uma cidade que, segundo ele, é conhecida por seus moradores “fechados e preconceituosos”, é um dos principais desafios que enfrenta.

Atualmente, a produção de conteúdo rende a Gabriel cerca de um salário mínimo por mês, um valor que depende diretamente de sua consistência na divulgação e na criação de novidades. A assinatura de seu canal custa R$ 30, mas o valor pode variar dependendo dos conteúdos personalizados que os clientes solicitam.

Embora ainda não viva exclusivamente da produção de conteúdo adulto, o objetivo de Gabriel é claro: “Pretendo investir mais tempo e dinheiro na qualidade da minha imagem pra conseguir tornar minha maior renda e conseguir produzir minhas músicas que é o que de fato quero ganhar para viver”. Ele vê a produção de conteúdo como um meio, uma forma de financiar seu sonho real, a música.

Para aqueles que pensam em seguir o mesmo caminho, Gabriel deixa um conselho honesto e direto: “Eu só indico pra quem consegue tacar o f*da-se pra opinião dos outros e realmente gosta de se exibir pelado”. Ele enfatiza a necessidade de ter uma mentalidade forte para separar as coisas e, principalmente, de impor limites. A jornada de Gabs é uma prova de que a autenticidade, a coragem e o apoio familiar podem ser as ferramentas mais poderosas para navegar em águas desconhecidas e construir um futuro com base nos próprios termos.