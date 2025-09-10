10/09/2025
Universo POP
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão

Jovem autista é encontrado preso em jaula em condições desumanas e chocantes

Adolescente de 19 anos vivia isolado em uma jaula; mãe foi presa e pai segue foragido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um jovem de 19 anos, diagnosticado com autismo, foi encontrado em condições de extrema vulnerabilidade em Franco da Rocha, São Paulo. Segundo informações da polícia, ele estava preso em uma jaula, sem higiene adequada e isolado, recebendo apenas alimentação de forma esporádica.

A mãe do jovem foi detida e responderá por crime de tortura e maus-tratos. O pai, responsável pela situação junto à mãe, ainda está foragido. Autoridades afirmam que o caso configura não apenas abandono, mas também crime, já que viola direitos básicos e a dignidade do adolescente.

Jovem autista encontrado em jaula em Franco da Rocha recebe cuidados após resgate/Foto: Reprodução

Especialistas em saúde mental e autismo reforçam que pessoas com transtornos do espectro autista necessitam de cuidados específicos, atenção contínua e acompanhamento profissional. A falta de suporte adequado para famílias que cuidam de indivíduos com necessidades especiais é apontada como um fator que pode levar a situações de risco.

O caso levanta discussões sobre a importância da atuação de políticas públicas voltadas à proteção de pessoas com deficiência e à assistência a familiares sobrecarregados. Autoridades de saúde e assistência social devem ser acionadas para garantir a recuperação física e psicológica do jovem, bem como apoio à mãe.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost