Jovem autista é encontrado preso em jaula em condições desumanas e chocantes

Um jovem de 19 anos, diagnosticado com autismo, foi encontrado em condições de extrema vulnerabilidade em Franco da Rocha, São Paulo. Segundo informações da polícia, ele estava preso em uma jaula, sem higiene adequada e isolado, recebendo apenas alimentação de forma esporádica.

A mãe do jovem foi detida e responderá por crime de tortura e maus-tratos. O pai, responsável pela situação junto à mãe, ainda está foragido. Autoridades afirmam que o caso configura não apenas abandono, mas também crime, já que viola direitos básicos e a dignidade do adolescente.

Especialistas em saúde mental e autismo reforçam que pessoas com transtornos do espectro autista necessitam de cuidados específicos, atenção contínua e acompanhamento profissional. A falta de suporte adequado para famílias que cuidam de indivíduos com necessidades especiais é apontada como um fator que pode levar a situações de risco.

O caso levanta discussões sobre a importância da atuação de políticas públicas voltadas à proteção de pessoas com deficiência e à assistência a familiares sobrecarregados. Autoridades de saúde e assistência social devem ser acionadas para garantir a recuperação física e psicológica do jovem, bem como apoio à mãe.

