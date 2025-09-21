Jovem com submetralhadora é morto por policial à paisana em lanchonete

A noite desse sábado (20/9) foi marcada por cenas de pânico em uma lanchonete de Cáceres, a 220 km de Cuiabá. Pablo Rafael Alves de Souza, 18 anos, foi morto após tentar executar um rival dentro do estabelecimento lotado de clientes.

Segundo a Polícia Militar, o jovem entrou no local por volta das 22h15 portando uma submetralhadora calibre 9 mm. O alvo seria um desafeto ligado a uma facção criminosa rival.

Testemunhas relataram que, no momento em que Pablo tentou disparar contra a vítima, o carregador da arma caiu no chão, impedindo os primeiros disparos. O criminoso recolheu o acessório, recarregou a submetralhadora e passou a ameaçar os clientes que estavam no comércio.

Foi nesse instante que um policial militar à paisana, que confraternizava com a família, reagiu e atirou contra Pablo, atingindo-o no peito.

Tentativa de fuga

Mesmo ferido, o jovem ainda tentou correr, mas caiu a poucos metros da lanchonete. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Com ele, foram apreendidas a submetralhadora e 21 munições de calibre 9 mm. Câmeras de segurança devem ajudar a esclarecer a dinâmica completa do crime.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Cáceres.