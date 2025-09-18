Jovem de 17 anos é baleado em Brasiléia e transferido em estado grave para Rio Branco

Um adolescente de 17 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (17), no bairro Samaúma, em Brasiléia, e precisou ser transferido em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco. O caso é tratado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

Segundo informações preliminares, quatro homens chegaram em duas motocicletas, pararam em frente a uma residência e efetuaram vários disparos contra a vítima, que foi atingida no tórax.

O jovem, identificado apenas pelas iniciais A.S.D.F., recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado ao Hospital Regional Raimundo Chaar. Após ser estabilizado, foi transferido para a capital devido à gravidade do ferimento e à necessidade de cirurgia para retirada do projétil.

Até o fechamento desta reportagem, não havia atualização oficial sobre seu estado de saúde. Nenhum suspeito foi preso.