Jovem de 19 anos morre após ser esmagado por carro em oficina de Manaus

Um jovem de 19 anos morreu após um acidente de trabalho em uma oficina no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, na noite dessa terça-feira (23). Felipe dos Santos Donete estava consertando um um veículo, que caiu sobre ele.

Felipe sofreu traumatismo torácico, lesões graves nos pulmões e hemorragia interna. A Polícia Civil do Amazonas informou que ele foi socorrido e levado ao Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

O acidente ocorreu pouco antes do jovem encerrar o expediente. As circunstâncias estão sendo apuradas pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops).

Segundo informações do Jornal Amazonas Atual, o jovem estava esperando o nascimento do primeiro filho com a namorada, e deve ser sepultado em São Paulo.