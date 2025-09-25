25/09/2025
Universo POP
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17
Renato Cariani rebate Virginia: “chip da beleza” tem hormônios anabolizantes
Ciência, arte e esporte se encontram no Via Verde Shopping em fim de semana de experiências para toda a família
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP

Jovem de 19 anos morre após ser esmagado por carro em oficina de Manaus

Felipe estava esperando o nascimento do primeiro filho com a namorada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um jovem de 19 anos morreu após um acidente de trabalho em uma oficina no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus, na noite dessa terça-feira (23). Felipe dos Santos Donete estava consertando um um veículo, que caiu sobre ele.

Felipe sofreu traumatismo torácico, lesões graves nos pulmões e hemorragia interna. A Polícia Civil do Amazonas informou que ele foi socorrido e levado ao Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico.

Jovem de 19 anos morre após ser esmagado por carro em oficina de Manaus/Foto: Reprodução

O acidente ocorreu pouco antes do jovem encerrar o expediente. As circunstâncias estão sendo apuradas pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops).

Segundo informações do Jornal Amazonas Atual, o jovem estava esperando o nascimento do primeiro filho com a namorada, e deve ser sepultado em São Paulo.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost