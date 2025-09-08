08/09/2025
Universo POP
Morre Angela Ro Ro, ícone da MPB, aos 75 anos
Jovem de 21 anos em Porsche sem placas tenta fugir e bate em viatura

Um jovem, de 21 anos, que dirigia um Porsche amarelo sem placas, tentou fugir durante abordagem e acabou colidindo com uma viatura da Guarda Civil Municipal de Jaguariúna, no interior de São Paulo, nesse domingo (7/9).

Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo Metrópoles, o motorista teria dado marcha ré e fugido em alta velocidade ao ter sido informado pelos agentes que o automóvel seria apreendido.

Os GCMs acionaram um guincho para levar o carro de luxo e o jovem teria dito que ele mesmo colocaria o veículo no guincho, fugindo em seguida.

O que se sabe:

  • O jovem foi abordado durante um patrulhamento de rotina por estar transitando em alta velocidade e sem as placas (dianteiras e traseiras).
  • A abordagem aconteceu no estacionamento de um estabelecimento comercial.
  • A perseguição começou na Rua Cândido Bueno, região central da cidade, prosseguindo pela avenida principal e adentrando o bairro Dom Bosco.
  • O Porsche colidiu com a viatura no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Rio Grande do Sul.
  • Com a batida, o condutor foi socorrido à UPA de Jaguariúna e depois à delegacia, sendo liberado em seguida.
A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como desobediência na Delegacia de Jaguariúna.

