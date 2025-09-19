Jovem de 26 anos é encontrada morta dentro de quarto de motel em Rio Branco

O caso segue sob investigação da DHPP.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O corpo de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, de 26 anos, foi encontrado em cima da cama de um motel na noite desta quinta-feira (18), na Via Chico Mendes, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A polícia e o Samu estiveram no local/Foto: Reprodução

De acordo com informações da polícia, Rayza chegou ao local acompanhada de um homem ainda não identificado, que deixou o estabelecimento minutos depois. A jovem permaneceu no quarto por cerca de duas horas. Em seguida, funcionários tentaram contato, mas não obtiveram resposta. Diante da situação, abriram a porta e encontraram a mulher despida sobre a cama, já sem vida.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma ambulância de suporte básico foi enviada, mas, ao chegar, a vítima já não apresentava sinais vitais. Uma unidade de suporte avançado também esteve no local, porém nada pôde ser feito além da constatação do óbito.

Corpo foi levado para o IML/Foto: Reprodução

Policiais do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Durante a perícia, foi encontrado no quarto, próximo à vítima, um recipiente de “vidrex” contendo, supostamente, cocaína, que a jovem teria consumido. A causa da morte será confirmada por meio de exames, que deverão esclarecer se houve overdose ou outra condição.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e colheu as primeiras informações. O caso segue sob investigação da DHPP.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost