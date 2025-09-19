Jovem de 26 anos é encontrada morta dentro de quarto de motel em Rio Branco

O corpo de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, de 26 anos, foi encontrado em cima da cama de um motel na noite desta quinta-feira (18), na Via Chico Mendes, no bairro Taquari, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Rayza chegou ao local acompanhada de um homem ainda não identificado, que deixou o estabelecimento minutos depois. A jovem permaneceu no quarto por cerca de duas horas. Em seguida, funcionários tentaram contato, mas não obtiveram resposta. Diante da situação, abriram a porta e encontraram a mulher despida sobre a cama, já sem vida.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma ambulância de suporte básico foi enviada, mas, ao chegar, a vítima já não apresentava sinais vitais. Uma unidade de suporte avançado também esteve no local, porém nada pôde ser feito além da constatação do óbito.

Policiais do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos da Polícia Técnico-Científica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Durante a perícia, foi encontrado no quarto, próximo à vítima, um recipiente de “vidrex” contendo, supostamente, cocaína, que a jovem teria consumido. A causa da morte será confirmada por meio de exames, que deverão esclarecer se houve overdose ou outra condição.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e colheu as primeiras informações. O caso segue sob investigação da DHPP.