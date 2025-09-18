Jovem de Cruzeiro do Sul conquista placa de prata do YouTube com canal sobre a Amazônia

O jovem Gean Feitosa Pinheiro, de 24 anos, natural de Cruzeiro do Sul, acaba de alcançar um marco expressivo com o canal Juruá Aventuras, no YouTube. Em menos de dois anos, o projeto superou a marca de 100 mil inscritos e milhões de visualizações, resultado reconhecido pela entrega da placa de prata da plataforma.

Criado inicialmente com o nome Juruá Fishing, o canal reúne Gean, seus irmãos Jovane, Júnior e Bismarque, os primos Sávio e Gabriel Pinheiro, além da mãe, dona Nazaré. Juntos, eles produzem conteúdos que exploram rios, igarapés, igapós e comunidades tradicionais, levando o público a conhecer de perto o cotidiano da floresta amazônica.

“Não é uma conquista só minha, é de todos que participaram comigo nos vídeos, da minha mãe, da minha família, dos meus amigos. Apesar das dificuldades da nossa região, nunca desistimos. É uma vitória também para Cruzeiro do Sul e para todo o Vale do Juruá”, destacou Gean.

Entre os vídeos mais assistidos está o material gravado na Serra do Divisor, que já ultrapassou 2,2 milhões de visualizações. Segundo o criador, o conteúdo ajudou a impulsionar o turismo local, com pousadas da região recebendo novos visitantes após a divulgação. “Nosso canal tem como objetivo principal mostrar a cultura, os pontos turísticos e a rotina das comunidades da região. Isso ajuda a valorizar o que temos de único aqui”, acrescentou.

Gean reforça ainda que o Juruá Aventuras está aberto a parcerias com moradores e projetos culturais. “Quem tiver um trabalho na zona rural, um sítio, ou desenvolve alguma atividade ligada à nossa cultura e quiser mostrar para o Brasil e para o mundo, pode entrar em contato. O Juruá Aventuras está de portas abertas”, afirmou.

Além do YouTube, o grupo também mantém presença ativa no Instagram, onde interage com os seguidores e recebe sugestões de pautas para novos vídeos.