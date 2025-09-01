Jovem de Manaus desaparecida é presa no Japão como ‘mula’ do tráfico de drogas

A jovem Aylah Gabrielly de Sousa Oliveira, de 19 anos, que estava desaparecida desde o fim de julho após viajar de Manaus para São Paulo, foi localizada no Japão, onde está presa sob acusação de atuar como “mula” do tráfico internacional de drogas.

Como tudo começou

No dia 28 de julho, Aylah enviou mensagens à mãe, Elisandra Castro, dizendo que sairia de Manaus em direção a São Paulo para “um passeio”. Na manhã seguinte, avisou que havia chegado à capital paulista e que estava em um hotel, sem dar detalhes sobre o endereço. Depois disso, não houve mais contato.

Nos últimos dias, o rastreamento do celular da jovem indicava movimentação no Japão, e a confirmação veio quando ela foi detida em um aeroporto de Tóquio.

Prisão no Japão

Segundo autoridades japonesas, Aylah foi flagrada com drogas escondidas no sutiã, acondicionadas em preservativos. Exames hospitalares confirmaram a presença das substâncias.

Inicialmente, a jovem disse que estava no país apenas a turismo, mas diante das evidências, acabou presa preventivamente. No Japão, a pena para esse tipo de crime pode chegar a 10 anos de prisão.

Família informada

A família já foi notificada de que Aylah está viva, mas permanece detida. O caso segue sob investigação das autoridades japonesas e ainda não há definição sobre medidas legais ou eventual intervenção consular brasileira.

O episódio reforça os riscos do tráfico internacional e as consequências severas das leis estrangeiras para quem se envolve em atividades como transporte de drogas.

📍 Fonte: Polícia Civil de São Paulo, autoridades japonesas/ Imediato

✍️ Redigido por ContilNet