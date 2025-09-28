28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Jovem é assassinado com tiros na cabeça, peito e costas no MS

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
jovem-e-assassinado-com-tiros-na-cabeca,-peito-e-costas-no-ms

O jovem Felipe Henrique Oliveira Melo, de 21 anos, conhecido pelo apelido de “Orelha” foi assassinado a tiros, na noite desse sábado (27/9), no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS). O crime, com características de execução, ocorreu na rotatória de acesso à sede do distrito.

Leia também

O homicídio só foi descoberto por volta do final da noite, quando uma pessoa que passava pelo local viu a vítima caída sobre sua motocicleta. Inicialmente, a testemunha parou pensando se tratar de um acidente de trânsito, mas, ao se aproximar, percebeu que Felipe estava ferido com diversos disparos e imediatamente acionou o socorro.

Leia a matéria completa em Topmídia News, parceiro do Metrópoles. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost