Jovem é assassinado com tiros na cabeça, peito e costas no MS

O jovem Felipe Henrique Oliveira Melo, de 21 anos, conhecido pelo apelido de “Orelha” foi assassinado a tiros, na noite desse sábado (27/9), no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS). O crime, com características de execução, ocorreu na rotatória de acesso à sede do distrito.

O homicídio só foi descoberto por volta do final da noite, quando uma pessoa que passava pelo local viu a vítima caída sobre sua motocicleta. Inicialmente, a testemunha parou pensando se tratar de um acidente de trânsito, mas, ao se aproximar, percebeu que Felipe estava ferido com diversos disparos e imediatamente acionou o socorro.

