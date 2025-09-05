Jovem é baleada nas costas por outra mulher em calçada de Santos. Veja

Uma jovem de 27 anos foi baleada nas costas por outra mulher enquanto caminhava, na última quarta-feira (3/9), na Rua Cecília Meirelles, em Santos, litoral de São Paulo. A jovem saía de uma academia quando foi abordada por duas mulheres em um ponto de ônibus.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima caminhava em direção à sua residência, quando foi acusada por duas mulheres, não identificadas, de enviar uma mensagem nas redes sociais ameaçando outra pessoa. Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram a vítima caminhando enquanto é seguida e ameaçada pelas mulheres.

No vídeo, é possível ouvir a suspeita armada intimidando a jovem: “Vai tomar uns pipocos agora”. Na sequência, a vítima tenta se afastar da agressora, quando sofre um tiro nas costas e desaba na calçada.

Ainda conforme o registro policial, após atingir a vítima, a suspeita armada efetuou outros quatro disparos. As mulheres fugiram e a polícia foi acionada.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Santos. Procurada pelo Metrópoles, a Santa Casa não revelou o estado de saúde da jovem, mas afirmou que ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência no local e o caso foi registrado na Polícia Civil. A ocorrência é investigada como tentativa de homicídio pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos. Até o momento, ninguém foi preso.