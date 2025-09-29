Jovem é condenado a mais de 18 anos de prisão por homicídio brutal no interior do Acre

Jardel Mendonça do Nascimento, de 22 anos, foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio qualificado de José Anailton Alves de Souza, de 53 anos. O crime ocorreu em (25) de maio de 2024, no Centro de Rodrigues Alves. A sentença prevê regime inicial fechado e manutenção da prisão preventiva até o trânsito em julgado.
A vítima foi encontrada com 10 facadas nas costas, uma na cabeça e uma lesão contusa também na região da cabeça. De acordo com a investigação, o homicídio foi motivado por uma discussão no dia anterior, quando José Anailton acusou o réu de furto e afirmou que denunciaria o caso à polícia.
A Polícia Civil identificou rapidamente o autor por meio da análise de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas. O delegado Marcílio Laurentino, responsável pelo inquérito e pela prisão de Jardel, prestou depoimento durante o júri, considerado fundamental para a condenação.
Segundo Laurentino, o resultado reforça a atuação da instituição no município. “Desde que assumi a delegacia, em junho de 2023, já ocorreram cinco homicídios e um feminicídio. Todos os autores foram identificados e presos, o que garante um índice de 100% de resolutividade”, afirmou.