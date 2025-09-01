Jovem é morta com tiro na cabeça pelo marido após agressões

Fabricia Costa de Souza, de 23 anos, foi morta com um tiro na cabeça na tarde de quinta-feira (28), na zona rural de Buritis, em Rondônia. O crime, segundo a Polícia Civil, foi cometido pelo próprio marido da jovem, que antes do disparo teria agredido e arrastado a vítima. O suspeito fugiu e segue foragido.

Mãe de dois filhos pequenos, Fabricia já havia denunciado o companheiro por violência doméstica em 2023. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Adriano França, a jovem vivia um relacionamento abusivo e era pressionada a não procurar ajuda policial.

O corpo da vítima foi encontrado por vizinhos. A perícia confirmou que ela foi atingida por um único disparo na cabeça. Duas armas de fogo foram recolhidas na residência e encaminhadas para análise.

Segundo as investigações iniciais, o crime pode ter ocorrido após mais uma discussão entre o casal, que tinha histórico de brigas frequentes e consumo de bebidas alcoólicas.

“Essa situação de violência doméstica é delicada e, infelizmente, não rara. Muitas vezes culmina em agressões físicas graves e até em feminicídio”, afirmou o delegado Adriano França.

Câmeras de segurança instaladas no local foram apreendidas e devem passar por perícia. As imagens podem ajudar a polícia a esclarecer a dinâmica do crime e localizar o suspeito.

📌 Situação até o momento: o marido de Fabricia ainda não foi encontrado para prestar depoimento.

📍 Fonte: g1 RO