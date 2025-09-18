Jovem fica ferido em acidente durante derrubada de árvores em Manoel Urbano

Na tarde desta quarta-feira (18), um acidente foi registrado em uma área de derrubada de árvores no km 60 da estrada que liga Sena Madureira ao município de Manoel Urbano, no interior do Acre. A vítima é um jovem identificado como Girliade, morador da região.

De acordo com as informações preliminares, o acidente ocorreu enquanto o homem trabalhava na derrubada de árvores, atividade comum em áreas rurais do estado. Ainda não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do acidente ou o estado de saúde da vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e se deslocaram até o local para realizar o resgate e prestar os primeiros socorros.

Mais informações devem ser divulgadas nas próximas horas, após o retorno das equipes de resgate e avaliação médica do jovem.