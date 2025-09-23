23/09/2025
Jovem leva tiros, foge mancando e escapa da morte em ataque brutal; VÍDEO

Moradores correram para dentro de uma casa ao ouvir os tiros

m jovem de 18 anos foi baleado na noite de domingo (21) no bairro Vila Nova, em Barreiras, oeste da Bahia. Câmeras de segurança registraram quando dois homens em uma motocicleta atiraram contra ele.

A vítima tentou fugir mancando e se escondeu atrás de uma caminhonete, mas ainda foi atingida por outro disparo. Moradores correram para dentro de uma casa ao ouvir os tiros.

Jovem leva tiros, foge mancando e escapa da morte em ataque brutal/Foto: Reprodução

Segundo a Polícia Militar, o jovem foi atingido na perna esquerda, que sofreu fratura, e de raspão no rosto. Ele foi socorrido pelo Samu ao Hospital do Oeste. O suspeito usava camisa de time e fugiu em uma moto vermelha. O caso é investigado como tentativa de homicídio.

Veja o vídeo:

