Jovem morre ao perder controle de moto e colidir contra poste no interior do Acre

O velório acontece na Igreja Batista, localizada na Pista Velha, em Tarauacá

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta terça-feira (9), em Tarauacá, resultou na morte de Isaul Mesquita do Nascimento, filho do professor José Francisco Viana do Nascimento.

Ele estava acompanhado de outro rapaz, que sofreu apenas escoriações leves pelo corpo/ Foto: Reprodução

Segundo informações, Isaul conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle e colidiu contra um poste em uma das vias da cidade. Ele estava acompanhado de outro rapaz, que sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e realizaram os primeiros atendimentos. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Dr. Sansão Gomes, mas não resistiu ao traumatismo craniano e veio a óbito.

A Polícia Militar esteve no local para os procedimentos de praxe.

A notícia causou grande comoção em Tarauacá. Amigos e ex-colegas de escola lamentaram a partida precoce, destacando o jovem como um aluno inteligente, esforçado e de grande potencial. A Secretaria Municipal de Educação também emitiu uma nota de pesar, prestando solidariedade ao professor José Francisco e à família.

O velório acontece na Igreja Batista, localizada na Pista Velha, em Tarauacá.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost