Jovem morre ao perder controle de moto e colidir contra poste no interior do Acre

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta terça-feira (9), em Tarauacá, resultou na morte de Isaul Mesquita do Nascimento, filho do professor José Francisco Viana do Nascimento.

Segundo informações, Isaul conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle e colidiu contra um poste em uma das vias da cidade. Ele estava acompanhado de outro rapaz, que sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e realizaram os primeiros atendimentos. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Dr. Sansão Gomes, mas não resistiu ao traumatismo craniano e veio a óbito.

A Polícia Militar esteve no local para os procedimentos de praxe.

A notícia causou grande comoção em Tarauacá. Amigos e ex-colegas de escola lamentaram a partida precoce, destacando o jovem como um aluno inteligente, esforçado e de grande potencial. A Secretaria Municipal de Educação também emitiu uma nota de pesar, prestando solidariedade ao professor José Francisco e à família.

O velório acontece na Igreja Batista, localizada na Pista Velha, em Tarauacá.