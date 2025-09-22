Jovem morre e namorada fica em estado grave após moto partir ao meio

Um jovem de 19 anos morreu após bater uma moto em um poste de energia elétrica, na tarde desse domingo (21/9), na Avenida Maximilliam Maggioni, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A vítima estava acompanhada da namorada, que sobreviveu e foi socorrida em estado grave.

Com o impacto da batida, o veículo partiu ao meio. A Polícia Militar (PM) compareceu ao local e constatou que o piloto perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste e morreu no local. Uma mulher, também de 19 anos, que estava como passageira, foi socorrida em estado grave ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina do município.

Prestadores de serviço trabalhavam no local e um deles também se feriu com o acidente. O homem sofreu ferimentos na perna, mas passa bem.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.