Vips da Front: jovem que não aceita fim do namoro manda cobra viva de presente à ex para se vingar

Pedido de perdão com rosas, versos e vinho

Teve pedido de perdão com direito a rosas, versos e vinho, e a reconciliação de um dos casais mais conhecidos da fronteira parece estar a caminho.

As duas personalidades, figuras de destaque na sociedade, estavam com o casamento visivelmente trincado, e cada detalhe da separação foi acompanhado de perto por amigos, curiosos e, claro, os incansáveis especuladores de plantão.

As boas línguas comentam que a dedicada secretária, que já foi vereadora, decidiu finalmente colocar o amor em primeiro lugar. Ela tomou a frente das providências para tentar salvar o relacionamento e viver novamente as tão sonhado “felizes para sempre”. Afinal, são quatro anos de casamento que, para muitos, ainda têm muito a render.

Do outro lado, a diretora, sempre cautelosa, estaria avaliando com calma as condições para esse retorno. Nada de precipitação: o coração pede, mas a razão ainda pesa.

E que fique claro: não houve traição. O casal apenas se deu um tempo, mas sem jamais se ausentar de vez da vida uma da outra. Enquanto alguns apostam que o amor vai vencer, outros preferem o tom ácido, dizendo que vinho e flores podem até amaciar, mas não garantem a eternidade.

Por fim, esta nota chega como mais um pedido de perdão, transformando em público o amor que uma sente pela outra, uma declaração aberta e corajosa que prova que, apesar das turbulências, ainda existe muito sentimento a ser vivido.

Campeonato Master 2025

O último sábado, 30 de agosto, foi marcado por emoção e nostalgia no Estádio José Guiomard dos Santos, em Brasileia, com a realização da Taça Cidade de Brasileia de Futebol 2025, categoria Master. O campeonato, organizado pela Gerência de Esportes da Prefeitura de Brasileia, trouxe novamente aos gramados grandes nomes que fizeram história no futebol da região de fronteira.

Entre os destaques estavam craques consagrados como Bil Rocha, Anjo, Erivan, Lelis, Gil, Cirley, Tiba e Jandrei, além da participação de atletas bolivianos, reforçando o espírito de integração entre os povos vizinhos. O torneio foi uma verdadeira celebração à memória esportiva, reunindo jogadores que marcaram época e ainda despertam a paixão dos torcedores.

Na grande decisão, quem levantou a taça foi o Auto Peças Cunha, campeão da edição 2025, que também levou para casa a premiação de R$ 4 mil reais.

Mais do que competição, o evento serviu como encontro de gerações, onde o talento, a experiência e a amizade falaram mais alto. Com organização elogiada, o campeonato reforça o compromisso da Prefeitura de Brasileia em valorizar o esporte local e manter viva a tradição do futebol na fronteira.

Expo Fronteira

Está confirmado: a 1ª Expo Fronteira, em Assis Brasil, já tem suas candidatas oficiais ao concurso que vai eleger a Rainha do Rodeio, um dos momentos mais aguardados da festa.

As jovens escolhidas vão brilhar na arena, levando charme, beleza e simpatia para o público que espera ansioso por esse grande espetáculo cultural e tradicional.

As candidatas são: Keury Souza, Bruna Gadelha, Fernanda Gifone, Sandy Santos

e Natailane Silva

A disputa promete ser acirrada, já que todas reúnem carisma e autenticidade para representar o espírito da festa. A coroação da Rainha do Rodeio será um dos pontos altos da programação, que além de shows e rodeios, busca valorizar também o protagonismo feminino nas tradições da região.

Com a escolha das concorrentes, o clima de expectativa só aumenta e Assis Brasil se prepara para viver dias de muita emoção, beleza e celebração na Expo Fronteira.

Insanos In-Brasado

Quando o assunto é hambúrguer artesanal com sabor inconfundível, a fronteira já tem seu endereço certo: Insanos In-Brasado, localizado na Galeria Vila, antigo The Pub, em Brasiléia.

Agora sob nova gerência, o espaço ganhou ainda mais força. Os novos donos, altamente capacitados e empenhados, vêm garantindo o melhor atendimento, seja no ambiente físico ou no sistema de delivery, para que cada cliente tenha uma experiência completa e satisfatória.

A casa funciona de terça a domingo, das 18h30 às 23h00, e se tornou o point preferido de famílias, casais, grupos de amigos e também dos universitários, que encontram no espaço o lugar ideal para reunir a turma, relaxar e saborear hambúrgueres de qualidade.

Além do carro-chefe, os hambúrgueres artesanais irresistíveis, o Insanos In-Brasado também oferece sobremesas deliciosas, que tornam a visita ainda mais especial. O ambiente é descontraído, acolhedor e pensado para transformar cada momento em uma boa lembrança.

Endereço: Rua Geni Assis, Centro – Brasiléia/AC (Galeria Vila, antigo The Pub)

Telefone/WhatsApp: (68) 99255-0261

Reconhecido como a melhor hamburgueria de Brasiléia e Epitaciolândia, o Insanos In-Brasado segue conquistando clientes com dedicação, sabor e a promessa de continuar sendo o ponto de encontro mais querido da fronteira.

Meio Medico

Na sexta-feira, 29 de agosto, a primeira turma de Medicina da UPDS celebrou a festa de meio de curso, reunindo alunos, familiares e amigos em uma noite marcada por alegria e confraternização. O evento destacou o esforço e a dedicação dos futuros médicos, proporcionando momentos de diversão, integração e celebração da trajetória acadêmica até aqui.

Pagodinho do QGIV

Na sexta-feira, 29 de agosto, o QGIV recebeu os amantes do bom pagode para uma noite animada, repleta de música, dança e confraternização. O Pagodinho reuniu amigos e fãs do ritmo em um clima descontraído e contagiante. Confira os melhores clicks da festa e reviva os momentos de pura alegria!

Moto Rock

O ronco dos motores e o peso das guitarras tomaram conta da fronteira neste sábado (30), durante a Segunda Edição do Brasiléia Moto Rock. O evento reuniu centenas de motociclistas e fãs de rock vindos de várias cidades do Acre, além de vizinhos da Bolívia e do Peru, confirmando o festival como um dos maiores encontros culturais da região.

A festa começou cedo, às 17h, com uma motociata internacional que percorreu as ruas de Brasiléia, Cobija e Epitaciolândia. O desfile de motos atraiu olhares por onde passou e marcou a abertura de uma noite inesquecível.

O destino final foi a Praça Hugo Poli, que se transformou em palco para uma maratona musical. Bandas locais e regionais aqueceram o público até a atração mais esperada subir ao palco: a banda nacional The Beast Experience, que trouxe um show vibrante em homenagem ao Iron Maiden. O público cantou em coro os clássicos do heavy metal britânico, transformando a praça em um verdadeiro templo do rock.

Além da energia cultural, o evento também movimentou a economia. Hotéis lotados, restaurantes cheios e comércio aquecido confirmaram o impacto positivo da programação para toda a região de fronteira.

A realização foi possível graças à parceria entre a Prefeitura de Brasiléia e a S.U.G Produções (Hibis Syahu, Carpeggeane Uchoa e Cintya Chagas).

Com música, turismo e economia girando juntos, a edição 2025 do Moto Rock reforça que Brasiléia segue acelerando rumo ao futuro como palco dos maiores eventos culturais do estado.

Cavalgada Expo Xapuri 2025

Após abrir oficialmente a Expo Xapuri 2025, a cavalgada levou centenas de pessoas pelas ruas da cidade, mas foi no Afiter que a celebração atingiu seu auge. Cavaleiros, amazonas, famílias e visitantes se reuniram para curtir música, churrasco, comidas típicas e um clima típico de interior.

O espaço também movimentou a economia local, com barracas de bebidas, lanches e artesanato. Para os presentes, o pós-cavalgada é tradição e momento de reencontro, diversão e integração comunitária.

As autoridades prestigiaram a festa, reforçando o apoio ao evento, que mostra que a Expo Xapuri é, além de cultura e negócios, uma grande celebração da identidade da região.

Calourada de Medicina

No sábado, 30 de agosto, a segunda Calourada reuniu centenas de estudantes e moradores da cidade para uma noite animada. O evento contou com muito pagode, música eletrônica e um toque de sertanejo, garantindo diversão para todos os gostos e fazendo a alegria dos dançarinos de plantão.

Vida Alheia

O que era para ser apenas uma separação conturbada na fronteira acabou virando assunto quente entre os curiosos de plantão. O rapaz, aparentemente insatisfeito com o fim do relacionamento, decidiu mandar presentes inusitados para a ex. O mais surpreendente de todos? Uma cobra vivíssima! Sim, meus amigos, você leu certo. Imagine a surpresa ao abrir a caixa e se deparar com a bixinha pronta para dar o bote. O caso acabou indo parar na justiça, mas, enquanto isso, não faltou quem comentasse (e se arrepiasse) com esse presente no mínimo, inusitado. Na fronteira, a história já corre solta, provando que certas separações podem render capítulos dignos de novela.

Na fronteira, um aluno de medicina vem chamando atenção com suas histórias sobre a vida amorosa. Ele se apresenta como o “transão” que passa todas as noites com uma mulher diferente. Mas, como dizem por aí, a realidade é bem diferente: o rapaz não está dormindo com mulheres, e sim com homens. Mulherada, podem desencantar: ali é só “conversa pra boi dormir”, como já dizia a minha vó. Mais um caso que prova que, na fronteira, nem tudo que é contado é o que parece.

Mais uma vez, o filho de uma empresária famosa da região precisou abrir a carteira para manter certos segredos bem guardados. Uma quantia considerável foi paga a um rapaz para que um vídeo comprometedor envolvendo uma noite de amor com uma pessoa LGBTQI+ muito conhecida da fronteira não fosse espalhado. O vídeo, que teria vazado dos arquivos do próprio empresário, agora ameaça chegar a público, e os rumores já correm soltos entre os curiosos. Aguenta o bolso, moço, se não quiser que toda a fronteira fique sabendo do ocorrido! Kkkkkk

A Cavalgada de Xapuri deste ano não ficou marcada apenas pelos cavalos e festa, mas também pelos babados que se espalharam pela cidade. Muitos beijos na boca e paquera rolando solta? Até aí, tudo normal. O problema começou quando um rapaz, tomado pelos ciúmes, tentou agredir a amante. Para complicar, a “dona encrenca”, vulga esposa do mesmo, estava em casa enquanto a princesa curtia a cavalgada ao lado da amante, no maior clima de love. Resultado: ciúmes à flor da pele e vontade de meter tapa no meio da festa. Na fronteira, a cavalgada virou mais que um evento esportivo e cultural: virou palco de romance, rivalidade e confusão amorosa!

Na nossa fronteira, as coisas não ficam só no boato: quando um segredo é grande, todo mundo quer saber. O caso da vez envolve um casal bastante conhecido na cidade. Entre encontros às escondidas e mensagens apagadas, a suposta traição acabou sendo descoberta por terceiros, e os rumores não pararam mais. Segundo fontes próximas, tudo começou quando um dos envolvidos decidiu investir em um romance paralelo. O outro parceiro, claro, não ficou sabendo de imediato, mas a situação rapidamente saiu do controle. Entre olhares desconfiados, encontros suspeitos e conversas vazadas, o caso virou assunto de todas as rodas da cidade. Agora, amigos e curiosos especulam sobre como o casal vai lidar com a situação. Na fronteira, onde tudo se sabe antes mesmo de acontecer, a lição é clara: segredo aqui dura pouco e a lábia nem sempre salva.

Apoio :