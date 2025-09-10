Jovem quis invadir hospital após arrancar parte de orelha de namorado

Após arrancar a orelha do próprio companheiro com uma mordida, na manhã dessa segunda-feira (8/9), um homem de 29 anos tentou invadir o estacionamento interno Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde a vítima, de 19 anos, foi atendida.

Após arrancar a orelha do parceiro, o autor foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma equipe da corporação foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação na unidade de saúde e, no local, deparou-se com um homem detido pelos seguranças, sentado no meio-fio.

Ainda de acordo com a corporação, o homem, que estava aparentemente embriagado, tentou invadir o local. Ao ser abordado pela PM, o suspeito se recusou a informar seus dados e passou a desacatar os policiais com palavras de baixo calão.

Durante a ocorrência, os militares descobriram que ele havia se envolvido em uma briga com o parceiro, outro jovem, de 19 anos. Durante a discussão, assumiu que mordeu e arrancou parte da orelha da vítima. O jovem foi socorrido e levado para atendimento no Hran.

Os militares conduziram o suspeito para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), onde foi registrada a ocorrência por lesão corporal gravíssima, embriaguez ao volante, desacato, desobediência e recusa em fornecer identificação.