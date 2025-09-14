Jovem sofre acidente de moto em Manoel Urbano durante a madrugada

Um acidente de moto foi registrado na madrugada deste domingo (14) em Manoel Urbano, interior do Acre. Câmeras de segurança na rua Mendes Araújo flagraram o momento em que um jovem perde o controle da motocicleta e acaba colidindo contra um jarro de plantas à beira da via.

As imagens mostram o impacto violento, que chegou a arrancar parte da carenagem da moto. Após a colisão, o homem foi socorrido e atendido na Unidade Mista de Saúde do município, sofrendo apenas escoriações.

De acordo com relatos, a via não possui mais cobertura completa de asfalto, com trechos esburacados e desnivelados, o que torna o local perigoso, principalmente durante a noite.

Ainda segundo informações, a suspeita é de que a tentativa de evitar uma colisão tenha levado o jovem a perder o controle da motocicleta.

Veja o vídeo: