Jovem suspeita de gerenciar finanças do PCC no Paraná é presa no RJ

Beatriz Leão Montibeller Borges, que cursa medicina veterinária, estava foragida desde março e foi presa na sexta-feira (29)

Uma jovem de 25 anos foi presa, na sexta-feira (29), em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, suspeita de gerenciar as finanças de um organização criminosa ligada ao tráfico de drogas no Paraná. De acordo com as investigações, Beatriz Leão Montibeller Borges tinha um relacionamento com um dos líderes do PCC no estado paranaense.

Beatriz é estudante de medicina veterinária e, segundo a Polícia Civil do Paraná, tinha uma vida luxuosa, que ostentava nas redes sociais. Os luxos, como viagens, faculdade, festas e bebidas, seriam “bancados” pelo criminoso e pelo dinheiro do tráfico.

Beatriz Leão Montibeller Borges gerenciava finanças de organização criminosa, segundo a polícia/Foto: Reprodução/Redes Sociais

Além disso, com a relação, ela teria se envolvido no mundo do crime e teria ficado responsável por trabalhar na parte financeira da organização criminosa, além de decidir o que poderia ou não ser comprado pelo grupo.

A polícia informou que a jovem é investigada pelos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Foragida da Justiça

De acordo com a corporação, Beatriz Leão Montibeller Borges estava foragida da Justiça desde março deste ano. Ela escapou de uma operação que resultou na prisão de oito pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo, em Curitiba (PR).

Dois dos principais membros do grupo davam ordens aos demais a partir de dentro do sistema penitenciário, segundo a polícia.

Após a prisão, Beatriz foi encaminhada ao sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Ela será transferida para o Paraná.

A CNN tenta localizar a defesa da jovem. O espaço segue em aberto.

