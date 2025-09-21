jp-mantovani-ia-assistir-a-final-do-game-dos-100-com-amigos-do-reality

A morte de JP Mantovani abalou o mundo das celebridades neste domingo (21/9). E a coluna Fábia Oliveira descobriu que o apresentador estava se organizando para assistir à grande final do reality Game dos 100, do qual fez parte, e se despedir do programa ao lado dos demais participantes. Lí Marttins também iria.
A despedida, porém, não aconteceu para ele devido a tragédia: JP morreu na madrugada deste domingo (21/9), após sofrer um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.
Enquanto fãs e amigos lamentavam a partida precoce de JP, a competição chegou ao fim com a vitória de João Cavalcante, motoboy que encarou 99 adversários. Ao lado da esposa, Táila, ele já fazia planos para o prêmio de R$ 300 mil: realizar o casamento dos dois, que vinha sendo adiado por dificuldades financeiras.
Record emite nota de pesar
A Record emitiu uma nota de pesar, neste domingo (21/9), após a morte de JP Mantovani. O modelo e apresentador ficou nacionalmente conhecido depois de participar de alguns realities na emissora, entre eles, A Fazenda, onde conheceu a esposa Lí Marttins.
“Com muita tristeza, a Record recebeu a notícia da morte trágica de JP Mantovani, nesta madrugada, aos 46 anos. O modelo participou de diversos programas na emissora, entre eles A Fazenda 8, Power Couple Brasil e, recentemente, foi competidor no Game dos 100. Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, em especial sua esposa Li Martins, aos amigos e fãs”, disse a Record em nota enviada à imprensa.