jp-mantovani-mostrou-registros-de-moto-horas-antes-de-acidente;-veja

Horas antes do acidente fatal, JP Mantovani compartilhou vídeos e fotos de um encontro com motoqueiros na Company MotorCycles, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. O apresentador e modelo morreu, aos 46 anos, na madrugada deste domingo (21/9), quando trafegava pela Marginal Pinheiros.

JP Mantovani era modelo e apresentador. Ele participou da 8ª temporada do reality A Fazenda, da Record, em 2015, além do programa de casais Power Couple Brasil 5, em 2021. Neste ano, JP ainda esteve presente no Game dos 100, também da Record.

O modelo era casado com Li Marttins, cantora e ex-integrante do Rouge. O casal se conheceu durante A Fazenda e tem uma filha, de 7 anos.

Equipe se pronuncia sobre morte

A equipe de JP Mantovani se pronunciou, nas redes sociais, sobre a morte do apresentador e modelo. No texto, a assessoria pediu compreensão e afirmou que a família do famoso não irá se manifestar no momento.

“É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais. Agradecemos a compreensão e o respeito”, dizia o texto.

O acidente

O modelo, apresentador e influenciador JP Mantovani morreu, na madrugada deste domingo (21/9), após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Segundo informações preliminares, JP caiu de moto na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, no sentido norte, e, por conta do impacto, foi arremessado alguns metros à frente. O apresentador foi atropelado por um caminhão de limpeza urbana que passava no local.

