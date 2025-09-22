juan-paiva-fala-sobre-paternidade-precoce-aos-16-anos:-“ela-me-trouxe-um-olhar-delicado”

Juan Paiva, um dos destaques da novela das 19h da Globo, “Dona de Mim”, abriu o coração ao falar sobre uma das experiências mais marcantes da sua trajetória pessoal: ter se tornado pai ainda na adolescência. Aos 16 anos, quando ainda conciliava os estudos com o sonho de ser ator, ele e a companheira, Luana Souza, receberam a notícia da chegada de Analice, hoje com 11 anos. O impacto foi imediato, mas também transformador. “Minha filha me trouxe discernimento, maturidade. No início foi desesperador, porque eu estava terminando os estudos junto com minha companheira”, contou ele em entrevista à Maju Coutinho, para o “Fantástico” neste domingo (21/9).

Segundo Juan, o desafio de se tornar pai fincou seus “pés no chão”; mas sua mãe não deixou que ele interrompesse seu sonho de se tornar ator: “Queria fazer uns trabalhos na praia, vender coisas e minha mãe não deixou. Disse que era pra eu concluir meus estudos, seguir no meu sonho. ‘É só mais uma boca que a gente vai se virar para alimentar’”, relembrou o conselho da mãe, Jacira.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Juan Paiva falou sobre carreira e filha, Analice Reprodução: Globoplay Juan Paiva com a filha em registro compartilhado na entrevista do “Fantástico” Reprodução: Globoplay/Arquivo pessoal Juan Paiva com a filha em registro compartilhado na entrevista do “Fantástico” Reprodução: Globoplay/Arquivo pessoal Samuel (Juan Paiva) em “Dona de Mim” Divulgação: Globo Sofia (Elis Cabral) e Samuel (Juan Paiva) em “Dona de Mim” Reprodução: Globo Voltar

Próximo

O ator destacou ainda a presença fundamental da sogra durante a gestação. Segundo ele, o apoio foi decisivo para que a chegada de Analice acontecesse com segurança e carinho. “Tenho também que falar da minha sogra, foi super parceira, sempre se dedicou para aquela vida nascer no nosso berço de ouro”, afirmou.

Paiva admitiu que a chegada de uma filha menina foi um divisor de águas em seu amadurecimento. “A cabeça de menino, a minha cabeça na verdade, de menino, era às vezes num lugar raso. Ela me trouxe um olhar mais delicado. Eu tinha um pouco de orgulho, não dava o braço a torcer. Ela me amaciou!”, disse, ressaltando como Analice moldou sua forma de lidar com o mundo.

Segundo o ator, a menina tem uma personalidade que lembra a dele na infância: reservada, tímida e discreta, mas muito firme em suas convicções. Essa característica, inclusive, acabou servindo de inspiração na construção de Samuel, seu personagem em “Dona de Mim” que vive uma relação intensa com a irmã adotiva, Sofia. Paiva revelou que chegou a criar rituais de carinho para o personagem a partir de gestos que cultiva com a filha.

Mas, além das alegrias, o artista também falou dos desafios enfrentados por Analice por ser uma criança negra em um país marcado pelo racismo. Ele contou sobre uma situação dolorosa vivida pela filha na escola. “Tivemos uma conversa delicada há pouco tempo sobre racismo mesmo, na escola. Ela tem um cabelo cheio, afro, lindão. Criticaram, ela chegou muito abalada em casa”, relatou. Paiva ressaltou que, embora a filha hoje consiga lidar melhor com essas questões, os episódios ainda a deixam pensativa.

Hoje, aos 27 anos, o ator olha para trás e enxerga como cada desafio vivido ao lado da filha o preparou para a vida adulta. Com quase 20 trabalhos no currículo e uma carreira em ascensão, Juan Paiva segue acumulando personagens marcantes, mas garante que o maior papel da sua vida é o de pai.