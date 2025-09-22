juan-paiva-relembra-conversa-com-filha-sobre-racismo:-“chegou-abalada”

O ator Juan Paiva abriu o jogo sobre a relação com a filha dele, Analice, de 11 anos, e relembrou de uma conversa recente que teve com ela sobre racismo. O ator, conhecido pelos papéis em Malhação, Renascer e agora em Dona de Mim, foi pai quando tinha apenas 16 anos.

Segundo Juan, a filha é bem tímida e reservada, mas garantiu o fato dele ser famoso não afeta a pequena. “Não. Coisa nenhuma. Ela é reservada, ela é tímida, ela só se abre quando se sente a vontade. Ela tem um jeito parecido com meu”, afirmou ele em entrevista ao Fantástico neste domingo (21/9).

Durante o papo sobre negritude, o ator também foi perguntado se já teve conversas mais profundas com a filha. Ele então relembrou de um momento recente em que teve uma conversa delicada com Analice sobre racismo na escola.

“Ela tem o cabelo cheio, um afro lindão e criticaram. Ela chegou muito abalada em casa. Hoje ela já tem 11 anos e ela já sabe lidar melhor mas eu sinto ainda que quando toca nesses assuntos com ela, ela sente um pouco. Ela sente e fica um pouco pensativa e ela pensativa às vezes não é tão bom ver”, revelou Juan também.