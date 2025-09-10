Juíza brinca ao reencontrar preso em audiência: “Aqui de novo?”; vídeo

Goiânia – Uma audiência de custódia compartilhada por uma policial militar nas redes sociais gerou polêmica em Goiás. Isso porque a juíza Mônica Miranda, de Inhumas (GO), reconheceu o investigado Kaique Carlos Ribeiro e tratou o jovem com ar descontraído, chegando a dar risada durante a sessão.

Ela destacou o fato de o preso estar passando por nova audiência, e brincou: “Você aqui de novo?!”. “Estou vendo aqui, Kaique. Você de novo?! Ê, menino! Se você fosse meu filho… Me ajuda a te ajudar”, afirmou Mônica.

Veja o vídeo:

De acordo com dados do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), a audiência por porte ilegal de arma de fogo ocorreu em maio. O vídeo foi divulgado nas redes sociais pela capitã Waleska Faria, da Polícia Militar, na segunda-feira (8/9).

Segundo a militar, o preso mencionado pela juíza tem duas passagens criminais por homicídio, além de uma por tráfico de drogas. Ainda de acordo com a militar, mesmo com o histórico de crimes, o jovem foi colocado em liberdade, sem o uso de tornozeleira eletrônica.

Críticas

Na publicação, internautas criticaram a atitude da juíza. Uma delas comentou: “Que absurdo. Até eu como advogada criminalista fico chocada”.

Em outro trecho da gravação, a juíza continua com a conversa de forma descontraída e faz referência ao advogado do suspeito. “Me ajuda a ajudar o doutor, coitado. Ele nem consegue dormir mais”, brincou.

“Isso não é audiência de custódia, está parecendo uma conversa informal entre amigos. Lamentável. A sociedade que paga impostos fica à mercê desses indivíduos”, diz outro comentário. “Se tivesse passado batom na estátua do STF estaria preso, mas foram só dois homicídios! Tadinho!”, afirmou outro internauta.