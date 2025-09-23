Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade

Juju Salimeni afirmou que sofreu “assédio psicológico” do então diretor do Pânico na TV, Alan Rapp, ao ser afastada da atração sem prazo definido. O desabafo ocorreu durante entrevista do Podshape, enquanto ela conversava com Mirella Santos e Wellington Muniz (Ceará).

Segundo Juju, a falta de transparência sobre seu retorno — ou até se ele ocorreria — desencadeou crises de ansiedade.

“Aquilo era a minha vida. Você pode afastar uma pessoa, mas dizer: ‘vai ficar um mês fora’. Ele não falava quanto tempo. Eu perguntava se iria no domingo, e era sempre ‘não sei, tempo indeterminado’. Isso mexeu muito com a minha cabeça”, relatou.

Ceará também citou experiências negativas sob a gestão de Rapp, dizendo que o comportamento do diretor teria mudado depois da promoção:

“Quando virou produtor executivo, ficou um cara dificílimo”, afirmou, lembrando que outras figuras da TV já haviam feito críticas semelhantes.

O programa Pânico marcou época no humor televisivo, mas ex-integrantes frequentemente relatam bastidores tensos, com pressões e afastamentos repentinos. Rapp não havia se manifestado até a publicação deste texto.

Fonte: episódio do Podshape com Juju Salimeni, Mirella Santos e Wellington Muniz (Ceará).

Redigido por: ContilNet