23/09/2025
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade

Modelo diz que afastamento sem prazo do programa a deixou “sem chão”; Ceará confirma ambiente difícil sob comando de Alan Rapp

Juju Salimeni afirmou que sofreu “assédio psicológico” do então diretor do Pânico na TV, Alan Rapp, ao ser afastada da atração sem prazo definido. O desabafo ocorreu durante entrevista do Podshape, enquanto ela conversava com Mirella Santos e Wellington Muniz (Ceará).

Reprodução/Internet.

Segundo Juju, a falta de transparência sobre seu retorno — ou até se ele ocorreria — desencadeou crises de ansiedade.

“Aquilo era a minha vida. Você pode afastar uma pessoa, mas dizer: ‘vai ficar um mês fora’. Ele não falava quanto tempo. Eu perguntava se iria no domingo, e era sempre ‘não sei, tempo indeterminado’. Isso mexeu muito com a minha cabeça”, relatou.

Ceará também citou experiências negativas sob a gestão de Rapp, dizendo que o comportamento do diretor teria mudado depois da promoção:

“Quando virou produtor executivo, ficou um cara dificílimo”, afirmou, lembrando que outras figuras da TV já haviam feito críticas semelhantes.

O programa Pânico marcou época no humor televisivo, mas ex-integrantes frequentemente relatam bastidores tensos, com pressões e afastamentos repentinos. Rapp não havia se manifestado até a publicação deste texto.

Fonte: episódio do Podshape com Juju Salimeni, Mirella Santos e Wellington Muniz (Ceará).
