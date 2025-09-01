Julgamento de Bolsonaro no STF muda rotina na área central de Brasília

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu pela participação em uma suposta trama golpista, vai mudar a rotina na área central de Brasília. O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar a denúncia contra o ex-mandatário e outros sete réus, entre os dias 2 e 12 de setembro.

A Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP-DF) montou um esquema especial de segurança. A partir desta segunda-feira (1º/9), já será instalada a Célula Presencial Integrada de Inteligência na sede da SSP-DF. A estrutura reunirá órgãos de segurança locais e nacionais.

Julgamento datas e horários

2/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

3/9 (quarta) – das 9h às 12h.

9/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

10/9 (quarta) – das 9h às 12h.

12/9 (sexta) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

O monitoramento contará com equipamentos de última geração, incluindo drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas, garantindo vigilância contínua do perímetro. Na Praça dos Três Poderes, o policiamento está ampliado, com atenção às vias de acesso (S1 e S2).

O monitoramento poderá incluir abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área. Aproximadamente, 3 mil pessoas solicitaram ao STF acesso presencial ao julgamento. Mas a corte tem apenas 150 acentos.

Desfile de 7 de Setembro

Para o 7 de Setembro, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17hs do dia 6, na altura da Catedral e às 23hs, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

O acesso ao público no dia do desfile será aberto às 6hs, com pontos de revista instalados.

Estão proibidos ítens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

O Comando Móvel da Polícia Militar estará presente no local.