Julgamento de Bolsonaro terá sessão extra a pedido de Moraes

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, incluiu na pauta da próxima quinta-feira (11) uma sessão extraordinária para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete aliados acusados de tentativa de golpe de Estado.
O pedido foi feito pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (5). Em despacho, Moraes argumentou que o calendário inicial não seria suficiente para concluir a análise e pediu a realização de sessões complementares.
Com a decisão, além das datas já previstas (2, 3, 9, 10 e 12 de setembro), os ministros também se reunirão na quinta-feira (11), das 9h às 19h. O plenário do STF, que teria sessão no mesmo dia, já cancelou sua agenda para abrir espaço ao julgamento.
As sustentações orais das defesas foram concluídas na última quarta-feira (3). A próxima etapa será a votação, iniciada por Moraes e seguida por Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e, por fim, Zanin.
Réus do processo
- Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
- Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor da Abin
- Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
- Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa