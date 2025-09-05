Julgamento de Bolsonaro terá sessão extra a pedido de Moraes

A pedido do relator da ação penal que apura uma tentativa de golpe de estado, ministros terão 4 dias para apresentarem seus votos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, incluiu na pauta da próxima quinta-feira (11) uma sessão extraordinária para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete aliados acusados de tentativa de golpe de Estado.

Ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, será o primeiro a votar na próxima terça-feira/Foto: Rosinei Coutinho/STF

O pedido foi feito pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (5). Em despacho, Moraes argumentou que o calendário inicial não seria suficiente para concluir a análise e pediu a realização de sessões complementares.

Com a decisão, além das datas já previstas (2, 3, 9, 10 e 12 de setembro), os ministros também se reunirão na quinta-feira (11), das 9h às 19h. O plenário do STF, que teria sessão no mesmo dia, já cancelou sua agenda para abrir espaço ao julgamento.

As sustentações orais das defesas foram concluídas na última quarta-feira (3). A próxima etapa será a votação, iniciada por Moraes e seguida por Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e, por fim, Zanin.

Réus do processo

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
  • Alexandre Ramagem, deputado e ex-diretor da Abin
  • Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.