Julgamento de Bolsonaro terá sessão extra a pedido de Moraes

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Cristiano Zanin, incluiu na pauta da próxima quinta-feira (11) uma sessão extraordinária para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete aliados acusados de tentativa de golpe de Estado.

O pedido foi feito pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (5). Em despacho, Moraes argumentou que o calendário inicial não seria suficiente para concluir a análise e pediu a realização de sessões complementares.

Com a decisão, além das datas já previstas (2, 3, 9, 10 e 12 de setembro), os ministros também se reunirão na quinta-feira (11), das 9h às 19h. O plenário do STF, que teria sessão no mesmo dia, já cancelou sua agenda para abrir espaço ao julgamento.

As sustentações orais das defesas foram concluídas na última quarta-feira (3). A próxima etapa será a votação, iniciada por Moraes e seguida por Flávio Dino, Cármen Lúcia, Luiz Fux e, por fim, Zanin.

Réus do processo