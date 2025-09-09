julgamento:-dino-brinca-sobre-“sala-escura”-do-tse,-“tinha-muito-medo”

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão na tarde desta terça-feira (9/9) na Primeira Turma, fez uma piada ao comentar sobre a “sala escura” do Superior Tribunal Federal (TSE). A fala ocorreu durante o julgamento da ação penal 2668 que atrela ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outro sete réus a uma suposta trama golpista.

Leia também

“É como a história da sala escura do TSE. Eu tinha muito medo de um dia ter que ir ao TSE e precisar ir nessa sala escura. Ainda bem que o ministro Alexandre esclareceu que ela não existe. Mas essas histórias de sala escura, código fonte. Tinha um escopo, que não era discutir a tecnologia. Era dizer que esse ente estatal é fraudador da vontade popular”, disse Dino.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 2 de 7

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 7

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 4 de 7

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 5 de 7

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 6 de 7

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 7 de 7

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

A fala de Dino se deu quando o magistrado comentava sobre a atuação do deputado federal Alexandre Ramagem quando era diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o ministro Alexandre de Moraes e votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus na ação que julga suposta tentativa de golpe de Estado.

Leia também

Dino é o segundo a votar nesta terça-feira (9/9) em julgamento da Primeira Turma que trata da suposta trama golpista para a manutenção no poder do ex-presidente Bolsonaro. Dino se manifesta após o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, votar pela condenação de Bolsonaro e mais sete réus do núcleo 1.