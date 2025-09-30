Juliana Paes relembra sexo na gravidez e faz revelação sobre o marido

30/09/2025
Escrito por Metrópoles
juliana-paes-relembra-sexo-na-gravidez-e-faz-revelacao-sobre-o-marido

Juliana Paes revelou que o marido, Carlos Eduardo Baptista, não soube lidar muito bem com as mudanças enfrentadas por ela na primeira gestação. Casados desde 2008, a atriz e o empresário são pais de Pedro, de 14 anos, e Antônio, de 12.

Segundo a atriz, o marido não a tocava devido às mudanças em seu corpo. Durante participação no podcast Mil e Uma Tretas, ela desabafou que se sentiu sozinha em vários momentos.

Juliana Paes é casada com Carlos Eduardo Baptista

“A gente vê aquela coisa dos filmes, do cara beijando a barriga e falando com a barriga, essa romantização, e eu sonhava com aquilo também, com aqueles momentos. [Mas] ele tinha uma coisa, que era como se eu estivesse em uma redoma que ele não podia nem tocar”, seguiu.

A atriz ainda acrescentou: “Não estou me referindo só a sexo não, mas de maneira geral. Era um cuidado, uma coisa de não encostar muito, e eu louca para ele pegar mesmo e mexer na minha barriga. Era um medo da primeira viagem.”

Juliana relatou que se sentia muito sozinha diante das transformações “no corpo e na libido”. “Existia uma solidão ali também, porque o cara não sabia como lidar com aquilo. Mas a segunda gravidez foi bem diferente”, refletiu.

Sexo após a gestação

A Pouca Vergonha já conversou com especialistas sobre o assunto. Fazer sexo na gravidez pode gerar dúvidas, especialmente em pais de primeira viagem. Geralmente, a prática é segura, a menos que seu médico aconselhe o contrário.

Depois da gestação, o rala e rola também é válido e saudável. A fisioterapeuta pélvica e sexóloga Débora Pádua destaca que, normalmente, após 30 a 40 dias do parto, a mulher já é liberada para voltar a ter relações sexuais, se assim desejar. “Na prática, esse ‘liberação’ nem sempre significa que a mulher está pronta física ou emocionalmente para nova fase.”

De acordo com a expert, a primeira dica é que se respeite o tempo da mulher, pois o corpo teve transformações grandes no período. “Segunda dica: reconecte-se com o seu próprio corpo. Isso pode ser por meio de massagens ou toques”, apontou.

Outro conselho importante da sexóloga é que o casal explore a intimidade dentro e fora do quarto. “Você precisa se conectar com seu parceiro por meio de carinhos, atenção e beijos, para que o momento dentro do quarto funcione”, emendou.

