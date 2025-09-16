Junior, Xororó e Noely viram réus em cobrança de R$ 100 mil na Justiça

Junior Lima, o pai Xororó e a mãe Noely se tornaram réus em uma ação de cobrança movida por um empresário que alega ter alugado um imóvel ao músico, com os pais como fiadores. Segundo a ação, Júnior teria rescindido o contrato antecipadamente, alegando umidade e bolor que tornariam o local inabitável; o locador sustenta que o imóvel foi entregue em perfeitas condições e que o cantor não apresentou laudos que comprovassem o problema. Metrópoles

O autor juntou fotos de eventos realizados por Júnior no imóvel para contestar a tese de insalubridade. Ele pede que o trio pague cerca de R$ 100 mil. Em agosto, a Justiça determinou a citação para pagamento em três dias ou apresentação de embargos; sem pagamento ou defesa, podem ocorrer penhoras e bloqueio de bens. Metrópoles

A notícia foi revelada pela coluna Fábia Oliveira e repercutida por outros veículos. Até o momento, não há manifestação pública das partes nos processos citados. Metrópoles+2Terra+2

Fonte: Metrópoles (Coluna Fábia Oliveira); Terra; Correio 24 Horas. Metrópoles+2Terra+2

✍️ Redigido por ContilNet