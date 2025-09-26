Juntos, Ibama e ICMBio já aplicaram mais de R$ 60 milhões em multas no Acre em 2025

As ações de fiscalização ambiental realizadas no Acre neste ano já resultaram em mais de R$ 60 milhões em multas aplicadas por órgãos federais. Os dados são da plataforma Comunica, do Governo Federal.

De janeiro a julho, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) promoveu 287 operações de fiscalização no estado.

Dessas, surgiram 232 infrações ambientais, que geraram R$ 45,12 milhões em multas. Além disso, o órgão aplicou 205 embargos, que atingem uma área total de 18,56 mil hectares.

Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelas Unidades de Conservação federais, cumpriu 37 ordens de fiscalização até junho.

Como resultado, foram registradas 147 infrações ambientais, equivalentes a R$ 15,79 milhões em multas, e aplicados 88 embargos, que somam 4,53 mil hectares embargados.

Operação na Resex

Em junho deste ano, a Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes, em Xapuri, se tornou o epicentro de uma intensa disputa e de uma crise ambiental e social após o início da Operação Suçuarana, deflagrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A operação que visava coibir ilícitos ambientais dentro da unidade de conservação, especialmente o desmatamento e a criação ilegal de gado, gerou uma onda de protestos, com estradas bloqueadas e acusações de abuso de poder por parte dos produtores rurais. Entre os pontos de interdição, estava a BR-317, a principal via de acesso à região.

Em nota, o ICMBio defendeu a legalidade da operação, afirmando que está agindo em estrito cumprimento da legislação ambiental e do plano de manejo da Resex Chico Mendes.

“A Operação Suçuarana visa combater crimes ambientais que causam danos irreparáveis à biodiversidade e aos recursos naturais da reserva. As ações são pontuais e direcionadas a áreas onde há comprovação de ilícitos, como desmatamento e criação ilegal de gado em larga escala, que não se enquadram nas práticas de subsistência das comunidades extrativistas. Todas as ações são realizadas com base em rigorosas análises e em respeito aos direitos dos moradores”, declarou um porta-voz do Instituto, que preferiu não ser identificado.