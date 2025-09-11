Jupará apresenta mega show em Rio Branco com sucessos de Ray Arantes, primo do cantor Leonardo

O público acreano já pode se preparar para uma noite de muita música e emoção. No dia 3 de outubro, a capital Rio Branco recebe o Mega Show com Ray Arantes, primo do cantor sertanejo Leonardo, um dos grandes nomes da música brasileira. O evento acontece às 22h30, na Jupará Choperia, localizada na Via Verde.

A apresentação promete agitar a cidade com um espetáculo repleto de sucessos, carisma e energia contagiante. Conhecido pelo talento e pela ligação direta com a família sertaneja mais famosa do país, Ray Arantes traz em seu repertório músicas que marcam gerações, além de novidades que prometem surpreender o público.

Além da música, a noite será marcada por um ambiente de celebração, com estrutura especial e entretenimento de qualidade. A organização garante que será uma oportunidade única para os fãs da música sertaneja curtirem um show inesquecível em Rio Branco.

Ingressos já estão disponíveis de forma antecipada. A recomendação é garantir a entrada com antecedência, já que a expectativa é de grande público para o evento.

Para informações de imprensa e divulgação, os contatos disponíveis são: Mallu – (68) 99259-7958 e Mara – (68) 99985-1028.