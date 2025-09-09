Jupará: mega show em Rio Branco com Ray Arantes, primo do cantor Leonardo

Rio Branco vai tremer no dia 03 de outubro: o cantor Ray Arantes, primo do ícone sertanejo Leonardo, sobe ao palco da Jupará Choperia (Via Verde) para um show especial às 22h30. A apresentação promete uma noite inesquecível, com muita música, emoção e diversão de qualidade para o público acreano.
Ingressos já disponíveis! Garanta o seu antecipado e não fique de fora dessa grande noite.
SERVIÇO
-
Atração: Ray Arantes
-
Data: 03 de outubro
-
Horário: 22h30
-
Local: Jupará Choperia — Via Verde, Rio Branco (AC)
-
Ingressos: vendas antecipadas já disponíveis
Informações para imprensa e divulgação
-
Mallu: (68) 99259-7958
-
Mara: (68) 99985-1028