Jupará: mega show em Rio Branco com Ray Arantes, primo do cantor Leonardo

Noite imperdível na Jupará Choperia reúne música, emoção e muito entretenimento para o público acreano

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Rio Branco vai tremer no dia 03 de outubro: o cantor Ray Arantes, primo do ícone sertanejo Leonardo, sobe ao palco da Jupará Choperia (Via Verde) para um show especial às 22h30. A apresentação promete uma noite inesquecível, com muita música, emoção e diversão de qualidade para o público acreano.

Ingressos já disponíveis! Garanta o seu antecipado e não fique de fora dessa grande noite.

SERVIÇO

  • Atração: Ray Arantes

  • Data: 03 de outubro

  • Horário: 22h30

  • Local: Jupará Choperia — Via Verde, Rio Branco (AC)

  • Ingressos: vendas antecipadas já disponíveis

Informações para imprensa e divulgação

  • Mallu: (68) 99259-7958

  • Mara: (68) 99985-1028

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost