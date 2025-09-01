Justiça aumenta indenização que Nikolas Ferreira deve a Felipe Neto

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) aumentou o valor da indenização que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) deverá pagar ao youtuber Felipe Neto.

Nikolas Ferreira foi condenado por utilizar a imagem do influenciador em publicações nas redes sociais sem prévia autorização. A indenização tinha sido fixada em R$ 8 mil, na sentença de novembro de 2024.

Após Felipe Neto recorrer, os desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do acordaram em aumentar o valor, em razão da “extensão da exposição” a qual o youtuber foi submetido, na quinta-feira (28/8).

O caso começou após o deputado utilizar a imagem de Felipe Neto junto ao termo “cancelador”.

“Em outras palavras, no caso, o réu [Nikolas Ferreira] se utilizou da imagem do autor [Felipe Neto] com intuito de reprovar os posicionamentos do autor, afirmando que ele’cancela dezenas de pessoas’, transmite ideias reprováveis a chanças, e que o chamado ‘cancelamento’ operado pelo autor seria uma ‘arma da esquerda’ para ‘silenciar a verdade’ e potencializar determinadas ideias”, detalhou a relatora do processo, desembargadora Renata Machado Cotta.

A magistrada enfatizou que o parlamentar afirmou que a publicação pretendia “dar voz” ao público, mas ressaltou que o vídeo serviu de “lançamento de novas vagas” de um curso ministrado por Nikolas Ferreira na época.

“Nesse contexto, considerando que ambas as partes são pessoas públicas e que ostentam razoável condição financeira, considero que o quantin indenizatório de R$ 8 mil deve ser majorado para R$ 12 mil, quantia que melhor considera a extensão da exposição a que o autor foi submetido, bem como o intuito, ainda que indireto, do réu, de obter proveito próprio”, completou a desembargadora.

 

