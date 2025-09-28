28/09/2025
Justiça autoriza jovem com “pior dor do mundo” a plantar Cannabis

Escrito por Metrópoles
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) autorizou Carolina Arruda, conhecida por ter a “pior dor do mundo”, a plantar Cannabis em casa para fim medicinal. A veterinária foi diagnosticada com a neuralgia do trigêmio, doença que faz com que ela tenha diversas dores no rosto.

Segundo o despacho, o uso da maconha medicinal apresenta melhoras na tolerabilidade da dor, no padrão do sono, na ansiedade e ganho significativo na qualidade de vida.

A liminar autoriza o marido de Carolina, Pedro Augusto Arruda Leite, a fazer o plantio devido à baixa mobilidade da jovem.

Leia a reportagem completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.

