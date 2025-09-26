Justiça bloqueia bens de ex-funcionária condenada por desviar R$ 1,5 milhão de Alexandre Pires

A 4ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia da Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio imediato dos bens da ex-funcionária de Alexandre Pires, Uiara Teixeira, que foi condenada a mais de 16 anos de prisão por desviar R$ 1,5 milhão das contas do cantor. Ela está respondendo ao processo em liberdade. As informações são do Splash com confirmação da reportagem do portal LeoDias, que teve acesso ao documento.

A decisão, de caráter de urgência, atendeu a um pedido do cantor e da esposa, Sara Campos, que processaram Uiara por danos materiais e morais. O juiz Robson Luiz Rosa considerou haver provas robustas e um risco de ocultação de patrimônio para evitar o pagamento de uma futura condenação.

Segundo os advogados do artista, por ela ter sido condenada, era “mais do que razoável supor” que a ex-colaboradora tentaria se desfazer de bens para “frustrar o processo”.

O juiz determinou várias medidas para garantir o ressarcimento, como: o bloqueio de todos os imóveis registrados em nome de Uiara e do marido, Elcione Silva Cassiano; a venda e transferência de quaisquer veículos foram registradas; o bloqueio de dinheiro em contas bancárias (os valores encontrados foram transferidos para uma conta da Justiça); e a anotação da existência do processo das matrículas dos imóveis, incluindo uma oficina mecânica para alertar sobre a disputa judicial.

Uiara Regina foi condenada a mais de 16 anos de prisão por desviar R$ 1,5 milhão do cantor entre 2014 e 2018. A decisão foi publicada no dia 4 de junho deste ano de 2025 e este veículo teve acesso. A parte entrou com recurso de apelação e será julgado em segunda instância.

Ela foi condenada por furto qualificado e lavagem de dinheiro e deverá pagar R$ 1,5 milhão de indenização às vítimas.

Segundo o documento, a ré e o marido tinham uma vida luxuosa que não condizia com o salário dela, de R$ 4 mil, para administrar as atividades econômicas do cantor e da esposa, Sara Campos. Uiara foi condenada a 16 anos e 6 meses em regime fechado, podendo recorrer em liberdade.

O marido, Elcione Cassiano, pegou 6 anos de reclusão em regime semiaberto pelo crime de lavagem de dinheiro que a mulher desviou.

Uiara era colaboradora de confiança das vítimas “a ponto de ela ter posse de cheques em branco” e começou a trabalhar com eles em 2008. Segundo ela, não dava para instalar aplicativos das contas nos celulares deles, dos quais ela tinha acesso.

A gota d’água da situação aconteceu quando os três fizeram uma viagem à Argentina e o casal viu dinheiro na bolsa da funcionária. Desligaram-na e solicitaram uma auditoria técnica com perito da empresa, e constatou-se aquisições de bens.

A advogada da Uiara e Elcione, Luciana Aparecida de Freitas, em nota pública, disse que a ex-funcionária possui “o interesse de manter preservadas as informações íntimas das partes envolvidas, mas antecipa que trará aos autos todas as informações que comprovam a sua inocência no caso”.

O texto ainda declarou que Uiara tem a comprovação de que o padrão de vida que tinha sempre foi compatível com os ganhos dela e do marido e que, antes de trabalhar para o cantor, já possuía o valor adquirido junto ao cônjuge, que é empresário e tinha uma oficina mecânica.

A defesa também garantiu que possui documentos comprobatórios a respeito dos valores que eram movimentados, sendo “sempre direcionados a pagamentos de contas e pessoas indicadas pelas próprias partes”.