Justiça condena caminhoneiro por acidente que matou 12 universitários

O motorista de caminhão envolvido no acidente de trânsito que matou 12 estudantes universitários, em Nuporanga, interior de São Paulo, foi condenado a cinco anos e nove meses de prisão em regime semiaberto.

A Justiça acolheu a acusação do Ministério Público estadual (MPSP) e considerou que a conduta de Evandro Rogério Leite, de 51 anos, contribuiu para o acidente, ocorrido em fevereiro deste ano. Na avaliação da Vara Única de Nuporanga, o motorista dirigia sem cautela e de modo imprudente em uma via que não deveria ser acessada por caminhões.

Ônibus transportava estudantes da Universidade de Franca (Unifran)

Ônibus ficou destruído após acidente com carreta na região de Ribeirão Preto, no interior de SP

Caminhoneiro envolvido em acidente com 12 vítimas foi condenado pela Justiça

Atléticas de universidade lamentam morte de 12 estudantes em acidente

Estrada onde ocorreu acidente entre ônibus e carreta era usada como rota alternativa devido a obra em ponte

Destroços do ônibus e objetos dos passageiros ficaram espalhados na pista

Ônibus colidiu lateralmente em carreta

“Ele, optando por seguir em leito carroçável ‘curto’ e ‘perigoso’, deveria dirigir em velocidade bastante reduzida (ainda que não se levanta velocidade excessiva) e manter o veículo mais estabilizado na pista. E, repetindo à saciedade, agiu igualmente de forma negligente, pois não houve verificação e opção por uma via mais segura e adequada ao veículo por ele dirigido”, escreveu o juiz Iuri Sverzut Bellesini.

Relembre o acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h55 do dia 20 de fevereiro para atender a ocorrência na Rodovia Waldir Canevari, a 17 quilômetros da cidade de Nuporanga

O ônibus transportava estudantes da Universidade de Franca (Unifran), que faziam o trajeto de volta para casa.

O coletivo fazia uma rota alternativa à tradicional pela Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-435), que foi interditada em novembro do ano passado para obras em uma ponte.

Ao Metrópoles, o delegado João Baptistussi Neto, da Polícia Civil de Morro Agudo, disse que "o caminhão derivou sobre a pista e, para corrigir o curso, o motorista puxou bruscamente e acabou perdendo o controle do veículo e invadindo a pista contrária, de forma a causar o acidente com o ônibus".

, o delegado João Baptistussi Neto, da Polícia Civil de Morro Agudo, disse que “o caminhão derivou sobre a pista e, para corrigir o curso, o motorista puxou bruscamente e acabou perdendo o controle do veículo e invadindo a pista contrária, de forma a causar o acidente com o ônibus”. Após o crime, o motorista fugiu e se escondeu em um canavial próximo à rodovia. Segundo o delegado, ele manteve contato com um advogado e depois se entregou, buscando atendimento médico em razão dos ferimentos que sofreu no acidente.

Foram confirmadas 12 mortes entre as vítimas, todas eram estudantes universitárias.

A sentença também destacou que o homem se omitiu de prestar socorro. Na versão do motorista, ele fugiu por medo de ser linchado, mas a tese foi rejeitada no tribunal.

“Ainda que em momento de desespero (e que não o torna inimputável), o acusado se afastou do local do acidente e apenas se entregou em momento posterior, tendo sido essa intermediada, pelo que se revela da prova oral, pelo advogado da empresa à qual presta serviços. Alega, em seu favor, que sofria ameaças de linchamento. Contudo, especialmente os policiais militares e o delegado de Polícia, em seus depoimentos, rechaçam peremptoriamente essa tese. Realmente, não se apresenta lógico que, em um cenário de completa destruição, com diversos mortos, feridos, detritos no asfalto, em local escuro e ermo, os presentes no local fossem agredir o autor.”

O caminhoneiro foi condenado pelo homicídio culposo de 12 pessoas e lesão corporal de outras três. Ele também teve a habilitação suspensa por sete meses. Cabe recurso da decisão.

Desvio de buraco

Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o motorista do caminhão afirmou que perdeu o controle do veículo após desviar de um buraco. Ele foi preso. “Passei no buraco e saí fora [da pista]. [O caminhão] voltou e pegou o ônibus.” Ele ainda afirmou que estava dirigindo a “40, 60 quilômetros” por hora.

Com a testa, o braço e a camiseta ensanguentados, o motorista afirmou que não havia carga no caminhão no momento do acidente. Ele vinha da cidade de Ouro Verde, também no interior paulista, e tinha como destino Patrocínio, em Minas Gerais.

Veja a lista de vítimas:

Otávio Costa Oliveira estudava computação na Unifran

⁠Vinicius Nascimento dos Santos estudava administração na Unifran

Estudante de biomedicina, Mariana Anastácio de Oliveira morreu em acidente entre carreta e ônibus

Pedro Saraiva, de 17 anos, é uma das 12 vítimas do acidente com ônibus dessa quinta feira

Aluno do 1º ano de arquitetura está entre vítimas de tragédia

Lívia Tavares é uma das vítimas do acidente com ônibus universitário

⁠Juliana Neves Hespanhol era estudante de Administração

Raquel Laila Caldeira fazia Administração na Unifran

Hugo dos Santos Aliberte Dias cursava análise de sistemas

