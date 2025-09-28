28/09/2025
Universo POP
Zagueiro do Flamengo continua seguindo a ex mesmo após separação, unfollow e fotos apagadas
Novo affair de Dado Dolabella, conheça Marcela Tomaszewski, a “loira misteriosa” que foi clicada com o ator
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba

Justiça decreta prisão de tenente da PM acusado de assassinar a mulher na frente das filhas no Acre

Mandado prevê prisão inicial de 30 dias e investigação por homicídio qualificado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Justiça acreana determinou a prisão temporária de Reginaldo de Freitas Rodrigues, 56 anos, suspeito de matar a própria esposa em Rio Branco. O crime teria acontecido na frente das duas filhas do casal, que são autistas, e chocou a comunidade local.

Justiça decreta prisão de tenente da PM acusado de assassinar a mulher na frente das filhas no Acre. Foto: Reprodução

A decisão judicial foi expedida neste sábado (27) pelo Juiz das Garantias, Zacarias Laureano de Souza Neto. O acusado deverá ser encaminhado a um presídio para cumprir, inicialmente, 30 dias de prisão, prazo que poderá ser prorrogado conforme os desdobramentos da investigação.

De acordo com a determinação, a medida segue as normas previstas na legislação que trata da prisão temporária e também na lei que classifica crimes considerados hediondos. O texto judicial prevê que, antes de qualquer soltura, seja feita uma consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), a fim de verificar se existem outras pendências que impeçam a liberdade do acusado.

Além disso, foi estabelecido que o mandado seja executado imediatamente, com a devida comunicação ao juízo responsável e a realização de audiência de custódia, como prevê o procedimento legal.

Reginaldo deverá responder pelo crime de homicídio qualificado, cuja investigação segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost