Justiça dos EUA impede Trump de demitir Lisa Cook, diretora do Fed

A Justiça dos Estados Unidos suspendeu, de forma temporária, a decisão do presidente Donald Trump de demitir Lisa Cook, diretora do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano). A liminar foi concedida nessa terça-feira (9/9) e impede, por ora, que o afastamento seja efetivado.
Quem é Lisa Cook
- Lisa Cook ocupa um assento no conselho do Federal Reserve desde 2022, nomeada pelo então presidente Joe Biden e reconduzida em 2023 para um mandato de 14 anos.
- Ela foi a primeira mulher negra a integrar o colegiado responsável por definir as taxas de juros nos Estados Unidos.
- Com doutorado em economia pela Universidade da Califórnia em Berkeley, Cook já atuou como assessora econômica no governo Barack Obama.
- Em 2019, publicou um artigo no The New York Times relatando as dificuldades de ser mulher e negra no campo econômico e no serviço público.
Trump havia anunciado a saída de Cook em 25 de agosto, alegando que a economista teria falsificado registros para obter vantagens em contratos de hipoteca.
Três dias depois, em 28 de agosto, a diretora recorreu à Justiça, argumentando que o presidente não tem autoridade para retirá-la do cargo e que a medida viola a Lei do Federal Reserve, de 1913. Pela norma, diretores do Fed só podem ser afastados por “justa causa”, e não por acusações que ela classifica como infundadas.
Em sua ação, Cook também havia solicitado ao tribunal uma ordem para impedir que Trump concretizasse a demissão, o que agora foi atendido. O caso deve avançar para instâncias superiores e pode chegar à Suprema Corte.
Na última quinta-feira (4/9), o jornal The Wall Street Journal anunciou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos havia instaurado uma investigação criminal contra Lisa Cook.