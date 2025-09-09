Justiça dos EUA impede Trump de demitir Lisa Cook, diretora do Fed

A Justiça dos Estados Unidos suspendeu, de forma temporária, a decisão do presidente Donald Trump de demitir Lisa Cook, diretora do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, o Banco Central norte-americano). A liminar foi concedida nessa terça-feira (9/9) e impede, por ora, que o afastamento seja efetivado.

Quem é Lisa Cook

Lisa Cook ocupa um assento no conselho do Federal Reserve desde 2022, nomeada pelo então presidente Joe Biden e reconduzida em 2023 para um mandato de 14 anos.

Ela foi a primeira mulher negra a integrar o colegiado responsável por definir as taxas de juros nos Estados Unidos.

Com doutorado em economia pela Universidade da Califórnia em Berkeley, Cook já atuou como assessora econômica no governo Barack Obama.

Em 2019, publicou um artigo no The New York Times relatando as dificuldades de ser mulher e negra no campo econômico e no serviço público.

Trump havia anunciado a saída de Cook em 25 de agosto, alegando que a economista teria falsificado registros para obter vantagens em contratos de hipoteca.

Três dias depois, em 28 de agosto, a diretora recorreu à Justiça, argumentando que o presidente não tem autoridade para retirá-la do cargo e que a medida viola a Lei do Federal Reserve, de 1913. Pela norma, diretores do Fed só podem ser afastados por “justa causa”, e não por acusações que ela classifica como infundadas.

Em sua ação, Cook também havia solicitado ao tribunal uma ordem para impedir que Trump concretizasse a demissão, o que agora foi atendido. O caso deve avançar para instâncias superiores e pode chegar à Suprema Corte.

Na última quinta-feira (4/9), o jornal The Wall Street Journal anunciou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos havia instaurado uma investigação criminal contra Lisa Cook.