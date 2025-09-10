10/09/2025
Universo POP
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão
“Química não tem idade”: Paulo Vilhena celebra casamento com Maria Luiza e paternidade aos 44

Justiça homologa acordo histórico sobre acesso viário em cidade isolada do Acre

A medida é vista como um marco na busca por soluções equilibradas, que conciliem desenvolvimento regional, inclusão social e proteção ambiental

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Justiça Federal em Cruzeiro do Sul homologou, nesta quarta-feira (10), um acordo considerado histórico entre o Ministério Público Federal (MPF) e o Estado do Acre para resolver a controvérsia envolvendo o Ramal Barbary, estrada que liga comunidades ribeirinhas e tem grande importância para o município de Porto Walter.

Com a homologação, a ação civil pública foi extinta, e os municípios de Porto Walter e Cruzeiro do Sul foram retirados do polo passivo da demanda, concentrando as obrigações no Estado do Acre/Foto: Ascom

Com a decisão, abre-se a possibilidade de regularização definitiva da via, mediante licenciamento ambiental adequado e consulta prévia às comunidades indígenas, afastando o risco de novos conflitos na região.

Entre os principais pontos do acordo estão:

• Fechamento físico provisório: construção de barreiras em dois pontos estratégicos, para impedir o tráfego irregular até a regularização da estrada.
• Indenização por danos morais coletivos: pagamento de R$ 500 mil à comunidade indígena Jaminawa do Igarapé Preto, destinados a projetos comunitários sob supervisão do MPF e da Funai.
• Consulta prévia obrigatória: qualquer futura intervenção dependerá de consulta livre, prévia e informada, conforme a Convenção 169 da OIT e o artigo 231 da Constituição.
• Anulação das licenças antigas: mantida a nulidade das autorizações originais, permitindo nova análise com base nas normas ambientais e nos direitos indígenas.
• Possibilidade de regularização: o Estado poderá reabrir ou intervir no ramal, desde que cumpridos todos os requisitos legais e garantida a participação indígena.

O juiz federal Filipe de Oliveira Lins, responsável pela homologação, destacou o caráter conciliador da decisão. “A solução consensual preserva os direitos dos povos indígenas e, ao mesmo tempo, abre caminho para que Porto Walter tenha seu acesso terrestre regularizado de forma segura e sustentável”, afirmou.

Com a homologação, a ação civil pública foi extinta, e os municípios de Porto Walter e Cruzeiro do Sul foram retirados do polo passivo da demanda, concentrando as obrigações no Estado do Acre.

A medida é vista como um marco na busca por soluções equilibradas, que conciliem desenvolvimento regional, inclusão social e proteção ambiental.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost