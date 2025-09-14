Justiça mantém condenação de homem que matou jovem em briga de sinuca

A 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve sentença proferida em júri popular que condenou a 14 anos de prisão, em regime fechado, o homem que matou um jovem de 19 anos a facadas após uma briga durante um jogo de sinuca em um bar de Bauru, no interior paulista.

De acordo com as investigações, o acusado e a vítima jogavam sinuca apostando dinheiro quando se desentenderam e começaram uma discussão, que evoluiu para uma briga física (veja vídeo abaixo).

Um deles tirou uma faca que carregava na cintura e desferiu diversos golpes no outro. A vítima ainda conseguiu fugir, mas morreu na calçada do estabelecimento.

No voto em que manteve a condenação, o relator do recurso, desembargador Marco De Lorenzi, negou o pedido feito pela defesa de “reconhecimento da confissão espontânea”.

De acordo com o juiz, apesar de o réu ter admitido a autoria do crime, a confissão foi feita de forma parcial e distorcida, afirmando que se defendeu de agressões da vítima.

“Assim sendo, não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como estabelecida”, escreveu o magistrado. O voto foi seguido por outros dois desembargadores que compunham a turma julgadora.

Relembre o caso

O crime ocorreu dentro de um bar em Bauru, na madrugada do dia 27 de outubro de 2024, um domingo.

Após cometer o crime, o agressor fugiu. Policiais militares foram chamados ao endereço do suspeito, mas não encontraram ninguém.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado se apresentou espontaneamente dois dias depois. Ele foi ouvido e encaminhado à carceragem da região.

Em junho de 2025, ele foi condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio.

Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o momento em que o desentendimento começa. O agressor se aproxima da vítima e ambos começam a bater boca, antes de iniciarem as agressões.

Inicialmente, o suspeito tenta bater em um jovem com o taco de sinuca. Uma mulher tenta apartar a briga. Na sequência, o agressor saca uma faca e ataca a vítima com golpes na região do tronco.

A vítima consegue se levantar e sai andando. Posteriormente, imagens do circuito externo do estabelecimento mostram o agredido caindo no chão, já inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do jovem ainda no local.