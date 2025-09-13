Justiça mantém presos acusados de planejar e executar morte de colono no interior do Acre

O juiz Luiz Gustavo Alcalde Pinto, da Comarca de Xapuri, decidiu que Risonete Borges Monteiro e Benigno Queiroz Sales continuarão presos preventivamente enquanto respondem pelo assassinato do agricultor Francisco Campos Barbosa, conhecido como “Chico Abreu”. O crime ocorreu em 25 de novembro de 2022 e chocou a comunidade local.

Segundo o magistrado, a gravidade do caso, marcado por violência e ameaça, não permite qualquer flexibilização da medida cautelar. Ele ressaltou que a sentença de pronúncia já transitou em julgado, o que impede a interposição de novos recursos contra a manutenção da prisão.

As investigações da Polícia Civil concluíram que Benigno Sales, contratado recentemente como caseiro, foi o autor do disparo de espingarda que tirou a vida de Chico Abreu dentro de sua própria propriedade. Dias depois, o acusado foi localizado e preso em Epitaciolândia.

As apurações também apontaram a participação de Risonete Borges, esposa da vítima, como responsável pela articulação do crime. Ela teria planejado a ação para ficar com a posse da terra do colono e se apossar de aproximadamente R$ 8 mil que ele guardava.

Com as prisões decretadas e a instrução processual avançada, a Justiça avalia que a manutenção da medida é necessária tanto para garantir a ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal.