Justiça marca julgamento do ex-sargento Neri, acusado de atirar quatro vezes em jovem

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Epitaciolândia julgará, na próxima segunda-feira (22), o ex-sargento da Polícia Militar Erisson de Melo Neri. Ele é acusado de tentar matar o estudante de medicina Flávio Hendrick de Jesus Ferreira em 2021.

Neri responderá pelos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. O julgamento será realizado no Fórum Desembargador Francisco das Chagas Praça, a partir das 8h, e deve se estender até a terça-feira (23), quando está prevista a leitura do veredicto. Dezoito testemunhas serão ouvidas durante as sessões.

O caso ocorreu na madrugada de 28 de novembro de 2021, em uma boate de Epitaciolândia. Na ocasião, o então sargento discutiu com o estudante de medicina e efetuou quatro disparos contra ele. Após cair ao chão, a vítima ainda foi agredida com chutes e só deixou de ser atacada quando o policial foi contido por duas mulheres que o acompanhavam.

Flávio Hendrick foi atendido inicialmente no Hospital de Brasileia e depois transferido para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde passou por tratamento intensivo.