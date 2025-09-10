Justiça Militar manda soltar 3 PMs envolvidos na escolta de Gritzbach

A Justiça Militar mandou soltar, nesta quarta-feira (10/9), três policiais militares acusados de envolvimento na escolta de Vinícius Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) morto a tiros no ano passado. A determinação acontece após a revogação da prisão preventiva dos três.

São eles o tenente Thiago Maschion Angelim, o soldado Abraão Pereira Santana e o soldado Julio Cesar Scalett Barbini. A decisão foi tomada por maioria dos votos na 1ª Auditoria da Justiça Militar, que ouviu cinco das oito testemunhas de acusação, duas delas sob proteção, nesta quarta.

O processo é relacionado aos 15 PMs acusados de falsidade ideológica e organização criminosa por atuarem na escolta pessoal de Gritzbach.

Outros três PMs se tornaram réus por envolvimento direto no assassinato do delator do PCC: o cabo Dênis Antônio Martins; o soldado Ruan Silva Rodrigues, apontados como assassinos de Gritzbach; e o tenente Fernando Genauro da Silva, motorista do carro usado na fuga dos matadores.

Dias antes de morrer, Gritzbach havia feito delações premiadas ao Ministério Público de São Paulo (MPSP) e à Corregedoria da Polícia Civil, nas quais denunciou a relação de agentes públicos com o PCC, além de apontar criminosos envolvidos com a lavagem de dinheiro da facção.

Até o momento, 26 foram presos, dos quais 17 são policiais militares, cinco policiais civis — presos na Operação Tacitus, da PF, por suspeita de elo com o PCC, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva — e quatro pessoas relacionadas a Kauê do Amaral Coelho, apontado como o olheiro que avisou os assassinos sobre a chegada de Gritzbach no aeroporto.

